Steaua, rampa de lansare chiar si pentru jucatorii EXPULZATI. Moke si Muniru au prins super contracte

Dati afara de Steaua la finalul stagiunii trecute, francezul Wilfred Moke si ghanezul Sulley Muniru si-au gasit contracte chiar mai avantajoase decat in Romania.

Oficialii Stelei au decis sa renunte la Sulley Muniru si Wilfred Moke, fotbalisti cumparati cu 200 mii euro, respectiv 500 mii euro de la FC Voluntari si CFR Cluj. Primul dintre ei, Moke, a fost considerat dispensabil ca urmare a faptului ca nu a reusit sa impresioneze in sezonul petrecut la Steaua, in timp ce al doilea, Muniru, si-a "semnat sentinta" in urma unui scandal cu Florin Tanase. "A sarit cu pumnii si picioarele la bataie", a spus Becali despre Muniru.

Jucatori deveniti nefolositori Stelei, atat Muniru, cat si Moke si-au gasit, insa, angajamente importante.

Moke a ajuns in Turcia



Wilfred Moke a fost prezentat ieri de Konyaspor, formatie pe la care au mai trecut Gabi Torje si Ciprian Marica, si la care in prezent evolueaza Ioan Hora.

Castigatoare a Cupei Turciei in sezonul trecut, Konya va evolua in grupele UEFA Europa League, lucru care ii va aduce lui Moke a doua participare consecutiva in grupele acestei competitii.

"Sunt foarte fericit, deoarece echipa mea va lupta in Europa League si a fost foarte important pentru mine cand am luat decizia sa vin aici. Acest an va fi mai frumos decat ultimul sezon", a declarat Moke la prezentarea oficiala.

Muniru are pe masa un contract urias



De cealalta parte, ghanezul Sulley Muniru este pe cale sa semneze un super contract. Africanul are pe masa, noteaza publicatia ghanasoccernet.com, un contract de 600.000 euro anual. Astfel, acesta este pe cale sa semneze un angajament care i-ar aduce mai mult decat a platit Steaua in schimbul sau in 2015.

Formatia care il doreste pe Muniru este Al Ettifaq, pe la care au mai trecut Ioan Andone, Ion Marin, Eusebiu Tudor si Gigi Multescu.