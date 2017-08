Sporting si-a adus intariri pentru dubla cu Steaua! Transferul facut azi de portughezi

Supercupa Europei, Real Madrid - Manchester United, 8 august, 21:45, PRO TV!

Sporting Lisabona l-a transferat pe macedoneanul Stefan Ristovsky. Acesta joaca fundas dreapta si va fi imprumutat pe un sezon cu drept ce cumparare de la Rijeka.

La 25 de ani, Ristovsky a mai jucat in cariera in Italia, unde a bifat un sezon in Serie A, cu Parma, si 3 sezoane in Serie B, cu Crotone, Bari si Latina.

Portughezii se pregatesc de dubla cu Steaua, din play-off-ul pentru Champions League, pana la meciul tur urmand sa mai joace vineri, acasa, cu Vitoria Setubal.

"Este o sansa mare pentru noi faptul ca jucam in play-off cu Steaua, putem reusi ceva frumos", a spus Jorge Jesus pentru presa din Portugalia.