Spaniolii detoneaza bomba! Messi semneaza prelungirea cu Barcelona, salariul este COLOSAL!!!

Spaniolii de la Mundodeportivo scriu ca Messi isi va prelungi contractul cu Barcelona. Acesta este scadent in vara lui 2018, iar Messi a trecut prin mai multe faze in relatia cu cei din conducerea Barcelonei.

Acesta era o prioritate pentru Barcelona in iarna, insa presedintele clubului a declarat in februarie ca Messi nu mai e o prioritate pentru Barcelona, care are alte planuri financiare.

In cele din urma, Messi se pare ca a ajuns la o intelegere cu cei din conducerea clubului si va avea un salariu absolut fabulos, de 40 de milioane de euro pe sezon!

Messi nu e singurul nume mare al Barcelonei care si-a prelungit contractu, Neymar, Busquets si Mascherano semnand si ei prelungirea.