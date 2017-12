Spaniolii au aflat detaliile ofertei monstruoase refuzate de Messi! Echipa care i-a propus 100 de milioane euro la semnatura si 50 milioane pe an!

Leo Messi a semnat saptamana trecuta prelungirea contractului cu Barcelona si va ramane pe Camp Nou cel putin pana in 2021. In vara, acesta a refuzat-o pe Manchester City, a dezvaluit astazi MARCA.

Leo Messi a refuzat o oferta cu adevarat monstruoasa pentru a ramane la Barcelona, au aflat spaniolii de la MARCA. Potrivit acestora, argentinianul a primit o propunere cu adevarat incredibila din partea lui Manchester City, in vara.

MARCA a dezvaluit astazi ca Messi a avut in vara o propunere de 1 milion de euro pe saptamana de la Manchester City, dar si o promisiune soc: prima de 100 milioane euro la semnatura!

Potrivit spaniolilor, argentinianul a declinat propunerea venita din partea echipei lui Pep Guardiola, el preferand sa semneze prelungirea cu Barcelona, care i-a oferit doar jumatate din salariul pe care l-ar fi incasat la City.

In varsta de 30 de ani, Messi este in acest moment golgheterul Barcelonei, cu 13 goluri in La Liga, in 14 meciuri.