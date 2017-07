Soc total: unde a ajuns sa-si caute fostul stelist Tade echipa! Fostul golgheter al Ligii I nu are contract de la inceputul anului

Fost golgheter al Ligii I si jucator la doua dintre cele mai importante echipe ale Romaniei, CFR si Steaua, Gregory Tade nu isi mai gaseste acum angajament. Francezul de 30 de ani este liber de la inceputul lui 2017.

Gregory Tade isi cauta echipa, dupa ce s-a despartit de arabii de la Qatar SC, din liga a doua, la inceputul anului, dupa 11 meciuri si 11 goluri bifate.



Fostul atacant al Stelei si al CFR-ului a revenit in Scotia, tara in care si-a inceput cariera si unde a jucat pentru nu mai putin de sase echipe!



Fost fotbalist la Stranraer FC intre 2007 si 2009, Tade s-a intors la aceasta echipa, care activeaza in prezent in liga a treia. El s-a intalnit si cu presedintele clubului pentru discutii!

In Scotia, Tade a mai jucat la Forfar Athletic, Clyde, Raith Rovers, Inverness Caledonian Thistle si St Johnstone.