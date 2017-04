Seicul care detine PSG, umilit pentru prima data pe piata transferurilor. Ce club si-a permis sa ofere TRIPLU pe Mbappe

Fight Night RXF, azi la 21:00 pe Sport.ro

Tanarul star al lui Monaco, Mbappe, este tinta numarul unu de pe piata transferurilor. Acesta a explodat in sezonul actual, facand senzatie atat in Ligue 1 cat si in Champions League, acolo unde a calificat-o pe Monaco in semifinale.

Mbappe e dorit de toate cluburile mari din Europa, si a primit deja o oferta oficiala. Nasser al-Khelafi, seicul lui PSG, a oferit 40 de milioane de euro pe Mbappe, insa Real Madrid a venit imediat cu o contra-oferta.

Madrilenii au oferit nu mai putin de 120 de milioane, triplu fata de suma oferita de seic. Jurnalistii de la AS si L'Equipe scriu ca Real vrea sa puna mana sigur pe Mbappe si sunt pregatiti sa ofere orice suma pentru a-l transfera pe francez in aceasta vara, mai ales ca echipa sufera in atac, acolo unde Benzema si Morata au avut un sezon slab, Bale e accidentat iar Ronaldo nu mai joaca la nivelul din anii trecuti.

PSG nu a avut nicio problema pana acum pe piata transferurilor, acolo unde a adus nume uriase ca Ibrahimovic, Cavani sau Di Maria.