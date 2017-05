S-a facut! Transfer istoric: Real Madrid si-a asigurat mutarea unui pusti de 16 ani cu 45 de milioane de euro

Real Madrid a batut de doua ori recordul pentru cel mai scump transfer din istorie, atunci cand i-a luat pe Cristiano Ronaldo si Gareth Bale. Desi au pierdut intre timp titulatura de echipa care detine acest record, dupa ce United l-a luat pe Pogba cu peste 110 milioane euro, madrilenii bifeaza o alta reusita.

Real Madrid va stabili un record de transfer pentru un fotbalist in varsta de doar 16 ani! Publicatiile spaniole MARCA si AS anunta ca Real Madrid a rezolva transferul brazilianului Vinicius Junior, de la Flamengo. 45 de milioane de euro va plati formatia madrilena in schimbul acestuia.

Vinicius Junior si-a prelungit contractul cu Flamengo saptamana trecuta, insa totul a fost de fapt o miscare controlata de Flamengo in urma negocierilor cu Real Madrid. Clauza de reziliere a jucatorului a fost crescuta la 45 de milioane euro, adica exact suma pentru care se batuse deja palma cu Real Madrid.

Interesant este ca, anunta jurnalistii spanioli, Real Madrid va plati cele 45 de milioane de euro in transe si va efectua plata pana cand jucatorul va ajunge pe Bernabeu.

Vinicius Junior va ajunge la Real Madrid in 2019.

Fostul presedinte al lui Flamengo, Kleber Leite, a confirmat afacerea: "Vinicius este deja jucatorul Realului", a spus acesta, potrivit presei braziliene.