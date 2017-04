Revine Don Claudio? Englezii anunta o mutare surpriza a italianului la echipa unui roman din Premier League

Marti, 18 aprilie, la ProTV: Real Madrid - Bayern Munchen, returul sferturilor de finala ale UCL

Claudio Ranieri, omul care a infaptuit cea mai mare minune a anului 2016, aducandu-i lui Leicester primul titlu din istorie, ar putea reveni in Premier League. Tehnicianul italian, demis de la carma "Vulpilor" in urma cu cateva luni, ar fi in discutii avansate cu o alta formatie.

Sunday Express scrie ca italianul Claudio Ranieri va prelua banca lui Watford, echipa la care este legitimat in prezent si Costel Pantilimon, din vara. Desi pe locul 10 in Premier League cu Walter Mazzarri, tot un italian, la carma, patronul Gino Pozzo nu este multumit de modul in care arata echipa sa. Interesant este si faptul ca Ranieri a fost prezent chiar la meciul de ieri, dintre Tottenham si Watford, castigat de londonezi cu 4-0.

Watford a obtinut 40 de puncte in 33 de etape si se afla pe locul 10, fara sa aiba vreo emotii in privinta retrogradarii, dar si fara sanse la cupele europene.