Recordul stabilit de Pogba poate cadea dupa doar un an. Englezii anunta o "operatiune monstru" pentru Dele Alli

Francezul Paul Pogba a devenit in vara lui 2016 cel mai scump fotbalist din istorie, in urma transferului de la Juventus la PSG. In 2017, un alt "prodigy" poate bate recordul. De aceasta data, cealalta echipa din Manchester, City, ar fi cea care ar da banii.

Noua senzatie a fotbalului englez, mijlocasul Dele Alli, de la Tottenham, ar putea deveni in 2017 cel mai scump fotbalist al lumii.

Tanarul de doar 20 de ani, care s-a impus foarte repede in primul 11 al lui Tottenham, devenind si motorul echipei, este vanat de marile forte ale fotbalului. Real Madrid, PSG si Manchester City, cluburi cu potential financiar aproape nelimitat, sunt cele care il doresc in curtea lor.

Publicatia britanica Daily Express noteaza ca Tottenham, care se lupta sa reziste asaltului rivalelor privindu-l pe Dele Alli, ar putea primi in vara o oferta pe care sa nu o mai poata declina. Englezii noteaza ca suma s-ar ridica la peste 90 de milioane de lire sterline.

Dele Alli este si unul dintre preferatii lui Pep Guardiola, cel care il vede pe mijlocas ca fiind piesa centrala a noului sau plan. Guardiola intentioneaza ca caute fotbalisti care sa se potriveasca tiparului "home grown" (crescuti in Anglia), mai ales in contextul in care tara ar putea iesi din Uniunea Europeana.

In cazul Brexitului, fotbalistii proveniti din tarile UE ar deveni si ei "extra comunitari" pentru piata engleza, astfel ca numarul lor ar putea fi limitat.

Pe de alta parte, The Sun scrie ca City l-ar putea ceda pe Kun Aguero pentru a-si intari bugetul de transferuri pentru 2017. Aguero nu ar mai fi incantat de viata sa la Manchester, nici de faptul ca a ajuns rezerva.