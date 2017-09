"Recordul lui Neymar va fi depasit vara viitoare!" Care este jucatorul care va costa un sfert de miliard

Suma-record platita de Paris-Saint Germain pentru Neymar are sanse sa fie eclipsata dupa doar 12 luni.

Real - APOEL, Feyenoord - City, Tottenham - Dortmund! Rezumatele Champions League sunt azi, de la miezul noptii, pe PRO X! Dica, Budescu si Alibec CRED IN STEAUA LOR: FCSB - Plzen, in Europa League, se vede joi, 14 septembrie, de la 22:00, IN DIRECT la ProTV

Mijlocasul celor de la Tottenham, Dele Alli, ar putea sa il inlocuiasca pe Neymar in topul celor mai scumpe transferuri din istorie! Expert in finante pe domeniul fotbal, Raffaele Poli, considera ca englezul de 21 de ani este principalul favorit. Poli este seful centrului de studii din Elvetia, Football Observatory at the International Centre for Sports Studies (CIES).

"Exista potential ca recordul sa fie batut anul viitor. Un jucator precum Dele Alli, daca se descurca bine, daca are un sezon bun cu Tottenham pe plan intern si in Champions League, daca are rezultate bune cu Anglia la Mondial anul viitor, nu ar fi o surpriza sa fie transferat pe o suma mai mare decat cea platita pentru Neymar.



Acesta nu ar fi un semn al inflatiei. Depinde de cum performeaza, dar Neymar nu a fost transferul afectat cel mai mult de inflatie in ultima perioada de transferuri. Au fost transferuri precum cele ale lui Kylian Mbappe sau Ousmane Dembele sau Benjamin Mendy unde efectul inflatiei a fost mai mare decat in cazul transferului lui Neymar. O suma mare de transfer nu inseamna neaparat o inflatie mare. Depinde de caracteristicile jucatorului.



Surpriza nu a fost pretul, ci faptul ca Neymar a acceptat sa schimbe echipa pentru ca totul parea in regula la Barcelona. La actualul nivel al inflatiei este posibil sa avem in fiecare vara un transfer de 200 de milioane de euro dar acest lucru nu inseamna ca se va si intampla asta. Exista doar cativa jucatori care au o valoare corespunzatoare si depinde de ei daca vor sa se transfere sau nu" spune Poli.

In ultimul raport publicat de CIES, Dele Alli este evaluat la 182.6 milioane de euro, cu 1.4 milioane sub Messi. Neymar era pe primul loc cu 210.7 milioane de euro.