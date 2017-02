Realul l-a "aruncat", Barcelona vrea sa profite. Brazilianul pe care au pus ochii toate fortele Europei

Real Madrid are toate motivele sa il regrete pe brazilianul Fabinho. Jucatorul de 23 de ani este intre cei mai buni oameni ai liderului din Ligue 1, AS Monaco, echipa care "merge ceas" in campionatul francez.

Autor a sapte goluri pentru Monaco in toate competitiile doar in acest sezon, din postura de jucator defensiv, fiind adesea folosit fie la inchidere, fie pe postul de fundas dreapta, Fabinho s-a remarcat prin prestatiile sale.

Jucatorul de 23 de ani poate fi urmatoarea sursa de venit a lui AS Monaco, echipa care a mai vandut in ultimii ani pe bani multi.

De serviciile acestuia au inceput sa se intereseze formatii ca Manchester City, Manchester United, Arsenal, dar si Barcelona. Dezvaluirea a fost facuta chiar de tatal sau, care a recunoscut in presa franceza ca a fost cautat.

"Negociez cu City, United, Arsenal. Fabinho este dorit si de Barcelona", a spus acesta.

"Lui ii place Manchester United si apreciaza munca pe care o face Mourinho acolo, dar are o slabiciune pentru City", a mai spsu el.

Crescut de Fluminense, Fabinho a fost legitimat intre 2012 si 2015 la Rio Ave. Acesta nu a jucat insa niciun meci pentru formatia portugheza, fiind imprumutat in prima stagiune la Real Madrid B, apoi la Monaco, care l-a si achizitionat definitiv in 2015.

In perioada in care s-a aflat in curtea Realului, Fabinho a fost chemat o singura data de Mourinho la prima echipa, bifand 14 minute intr-un meci cu Malaga, incheiat 6-2.

6 milioane de euro a platit Monaco pentru Fabinho in 2015

20.000.000 euro este cota acestuia in prezent