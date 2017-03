"Realul a inceput vanatoarea". MARCA anunta prima mutare vizata de madrileni la vara: au de ales intre doi jucatori

Juventus - Barcelona, marti, 11 aprilie, 21:45, IN DIRECT la ProTV! Bucurati-va de fotbal

Real Madrid si-a pierdut rabdarea cu portughezul Fabio Coentrao, iar conationalul lui Ronaldo are sanse mari sa paraseasca definitiv Santiago Bernabeu la finalul acestui sezon. Mai mult accidentat in ultima vreme, cu doar 3 aparitii in actuala stagiune, Coentrao isi va incheia aproape sigur periplul de 6 ani la Real Madrid.

In aceste conditii, oficialii clubului madrilen au inceput deja sa caute solutii pentru flancul stang al apararii, acolo unde va fi nevoie de o dublura pentru brazilianul Marcelo.

Cotidianul MARCA noteaza ca Florentino Perez are deja doua nume, ambele ale unor fotbalisti spanioli.

Cei doi fotbalisti urmariti sunt Yuri Berchiche, fotbalist de 27 de ani, legitimat la Real Sociedad, care a mai evoluat la Valladolid, Real Union si Eibar, si Aaron Martin, un mai tanar jucator, in varsta de doar 19 ani, de la Espanyol.

Primul dintre acestia, Yuri Berchiche, este considerat a fi o varianta mai buna, dat fiind faptul ca pretul sau ar fi mai mic. Madrilenii sunt dispusi sa cheltuie, dar nu considera ca trebuie sa arunce chiar 30 de milioane, clauza de reziliere a lui Aaron Martin, pentru un fotbalist de rezerva.

De cealalta parte, Aaron Martin a semnat recent prelungirea cu Espanyol, iar clauza de reziliere pentru 2017 este de 30 de milioane de euro. In 2018, aceasta va ajunge la 40 milioane euro.

De Aaron Martin s-ar interesa si Manchester City, care pregateste o campanie puternica de achizitii in vara.