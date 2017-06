Reactia care ii sperie pe fanii Realului! Ce a raspuns Cristiano Ronaldo cand a fost intrebat despre oferta de 180 de milioane de euro

Aproape in fiecare vara in ultimii ani a aparut zvonul ca Ronaldo ar putea sa plece de la Real Madrid. De fiecare data pana acum insa transferul nu a avut loc. Presa portugheza scrie insa ca vara aceasta situatia este diferita.

PSG, Man United si Monaco ar fi cluburile dispuse sa plateasca 180 de milioane de euro pentru jucator. Ultimii, doar daca il cedeaza pe Mbappe. Cum Cristiano Ronaldo se afla in Portugalia pentru partida din preliminariile CM 2018 contra Letoniei, Ronaldo a fost intrebat direct daca mutarea se poate materializa.

Daca prima reactie a fost sa inceapa sa rada, Ronaldo a spus apoi ca "nimic nu este imposibil"! Iar jurnalistii de la A Bola au preluat acest raspuns pe prima pagina a editiei de astazi.

CUATRO reporter asks CR7 about him leaving RMCF for €180m rumors

CR7: "Haha."

Reporter: "But is it possible?"

CR7: "Nothing is impossible.” pic.twitter.com/AWApu8XjFs