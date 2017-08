Tradarea de 100 de milioane de euro! Afacere MONSTRUOASA in Galaxia Real Madrid! Cine va fi noul portar al clubului din 2018

The Sun scrie ca Man United ii va permite lui David De Gea sa mearga pe Santiago Bernabeu. Mourinho a pus insa o conditie de top. United trebuie sa-l ia in locul spaniolului pe Gianluigi Donnarumma de la Milan. Pretul fixat de United pentru De Gea este de 100 de milioane de euro.

Ajuns in 2011 la Manchester chiar de la marea rivala a lui Real, Atletico Madrid, De Gea (26 de ani) a devenit prima optiune in poarta nationalei Spaniei dupa retragerea lui Iker Casillas.



Manchester United will allow David De Gea to join Real Madrid next season if they can sign Gianluigi Donnarumma. (Source: Sun Sport) pic.twitter.com/WLIW6Zhpwh