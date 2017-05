Pustiul de 16 ani pentru care Real Madrid a pregatit 40 de milioane de euro a semnat un nou contract. Noua clauza de reziliere

Visul marelui Cruyff: Ajax intr-o finala europeana dupa 21 de ani! In direct la PRO TV, finala Europa League: Ajax - Manchester United. Miercuri, 24 mai, 21:45 Ultima sansa la un trofeu pentru Craiova! Joi, 20:30: Voluntari - Craiova, in direct la sport.ro!

Atacantul brazilian Vinicius Junior, dorit de Real Madrid, a semnat un nou contract cu Flamengo, valabil pana in 2019.

In varsta de doar 16 ani, Vinicius Junior e dorit de Real Madrid, desi nu a jucat niciun meci pentru prima echipa. Recent chemat la lotul primei formatii, acesta a decis sa semneze prelungirea contractului cu Flamengo.

Vinicius Junior are in noul contract o clauza de reziliere in valoare de 45 de milioane de euro.

Potrivit Goal Brazilia, acesta va putea ajunge la Real Madrid abia in iulie 2018, cand va implini 18 ani.

Atacantul a jucat de 22 de ori pentru nationala U17 a Braziliei, marcand 19 goluri.