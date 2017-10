PSG incearca un nou transfer uluitor dupa Neymar si Mbappe! Mutarea care poate porni un nou razboi in fotbal

Cei de la PSG pot porni razboiul ... seicilor!

Paris Saint-Germain nu se opreste in ciuda controversei legate de posibila incalcare a Fair-Play-ului Financiar odata cu transferurile lui Neymar si Kylian Mbappe si pregateste o mutare neasteptata - noul preferat al lui Nasser Al-Khelaifi este Kevin de Bruyne de la Manchester City!

Mijlocasul belgian a fost adus de Manchester City in 2015 pentru 70 de milioane de euro si are contract pana in 2021 iar liderul din Premier League doreste sa i-l prelungeasca. Sport de Catalunya scrie ca De Bruyne este in fruntea liste de achizitii a lui PSG pentru vara viitoare.

O tentativa a celor de la PSG de a-l ademeni pe De Bruyne ar putea duce la un adevarat duel al celor doua cluburi detinute de seici, fiind greu de crezut ca City ar renunta usor la De Bruyne si ar putea sa se repete povestea din aceasta vara cand cei de la PSG l-au adus pe Neymar dupa ce Barca incercase sa-l transfere pe Verratti iar transferul lui Neymar a fost considerat si o razbunare a celor de la PSG.