Prioritatea ZERO! MARCA: "Real vrea prima optiune pentru Mbappe". Suma uriasa la care se poate ridica transferul

"Noul Thierry Henry" starneste valuri pe piata transferurilor. Kylian Mbappe, pustiul de 18 ani al lui AS Monaco, proaspat international francez, precum si autor a doua goluri in meciul cu Dortmund, din sferturile Ligii, va deveni mai mult ca sigur una dintre principalele tinte ale perioadei de mercato din vara.

Al doilea golgheter al lui AS Monaco in acest sezon, dupa veteranul Falcao, Mbappe a impresionat prin prestatiile sale, in ciuda varstei fragede: 18 ani. Atacantul a devenit cel mai tanar marcator al unei duble in Champions League, iar sefii formatiei monegasce isi freaca mainile.

In urma prestatiilor sale, Mbappe a ajuns pe radarul celor mai puternice si bogate echipe ale Europei, iar cotidianul MARCA noteaza ca Real Madrid a facut din transferul acestuia "prioritatea zero".

Potrivit jurnalistilor spanioli, Real Madrid s-a interesat de jucator, fiind decisa sa egaleze orice alta oferta facuta de un club rival pentru tanarul Mbappe.

MARCA mai scrie ca madrilenii ar fi discutat cu cei de la Monaco, dorind sa fie instiintat de o alta posibila oferta. De asemenea, ibericii avanseaza si o suma de transfer: 100 de milioane de euro.

Totusi, AS Monaco nu intentioneaza sa se desparta de noul sau "pusti minune", mai ales ca monegascii nu mai au problemele financiare din trecut. Iar daca vor avea nevoie neaparata de bani, acestia ii pot vinde pe Lemar, Bakayoko ori Mendy.

Cu inca un gol in UCL, Mbappe va egala recordul celui mai bun debut. Thierry Henry, fotbalistul cu care acesta este comparat, a marcat 7 goluri la debutul sau in UCL.