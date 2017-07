Printul Albert de Monaco, in calea celui mai scump transfer al verii: "Facem totul pentru ca Mbappe sa ramana aici. Mi-a zis ca vrea sa mai stea"

Kylian Mbappe este cea mai importanta figura a verii in fotbalul european. Marile cluburi ale continentului se bat pe tanarul de doar 18 ani, fiind dispuse sa arunce sume uriase in joc.

Mbappe poate fi, la doar 18 ani, protagonistul celui mai scump transfer din istorie. Atacantul care a marcat de 26 de ori in sezonul trecut, in toate competitiile, e vanat de cele mai importante cluburi din Europa. PSG, Real Madrid ori Arsenal il vor pe proaspatul international francez.

Pana acum, AS Monaco a rezistat tentatiei de a-l vinde pe Mbappe, iar clubul monegasc pare sa-si fi facut calculele: vanzarile lui Bernardo Silva, deja plecat la City, Bakayoko si Fabinho, aproape de Chelsea si United, ar trebui sa asigure bugetul.

In aceste conditii, Monaco i-a propus lui Mbappe sa mai ramana cel putin un an in Principat si sa imbrace tricoul campioanei din Ligue 1.

Figura regala a Principatului, Printul Albert al II-lea, a vorbit si el despre viitorul tanarului fotbalist.

Printul Albert de Monaco a dezvaluit la televiziunea France 2 ca Mbappe a transmis ca vrea sa ramana la campioana din Ligue 1.

"Facem tot posibilul pentru a-l tine pe Kylian Mbappe. Sunt discutii, el vrea sa ramana, cred ca vom ajunge la o intelegere", a spus Printul Albert de Monaco.