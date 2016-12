Primul club mare care muta in mercato de iarna: Juve si-a luat capitan de nationala la pret low cost

Mijlocasul Tomas Eduardo Rincon (Venezuela) de la Genoa a fost supus joi unor teste medicale la Torino inainte de a semna cu Juventus, relateaza EFE.

Dupa efectuarea vizitei medicale, Juventus urmeaza sa oficializeze transferul jucatorului sud-american care a ajuns in 2014 la Genoa. El va juca sub forma de împrumut la liderul din serie A.

Rincon, in varsta de 28 de ani, devine prima achizitie a lui Juventus in perioada de iarna si "Batrana Doamna" asteaptă acum si finalizarea acordului cu belgianul Axel Witsel de la Zenit Sankt Petersburg.

2 milioane de euro va plati Juve pentru imprumutul lui Rincon.

Alte 6 milioane vor achita torinezii pentru un transfer definitiv.

De-a lungul carierei, Rincon a mai jucat la Zamora, Deportivo Tachira si Hamburg SV (2009 - 2014).

81 de meciuri are mijlocasul la nationala Venezuelei, fiind si capitanul primei reprezentative a tarii sale.

