Primul transfer al Barcei pentru sezonul viitor a fost anuntat! Cine vine in atac langa MSN

Catalanii anunta prima mutare a Barcei pentru mercato.

Barcelona il va readuce pe Gerard Deulofeu! Catalanii de la El Mundo Deportivo scriu ca sefii Barcelonei s-au decis sa activeze clauza de 12 milioane de euro pentru a-l readuce pe Deulofeu la echipa.

Cum Luis Enrique va parasi echipa la finalul acestui sezon iar inlocuitorul sau nu a fost anuntat, revenirea lui Deulofeu in tricoul Barcei nu este garantata - viitorul antrenor va decide daca il pastreaza in lotul pentru stagiunea viitoare sau il va vinde la un pret mai mare!

Deulofeu apartine in acest moment de Everton, echipa cu care are contract pana in vara lui 2018. Jucatorul de 23 de ani este imprumutat la AC Milan in acest moment. Barca l-a vandut pe Deulofeu pentru 6 milioane de euro in urma cu 2 ani, insa are o clauza pentru dublul acestei sume ce le permite sa-l readuca la echipa in aceasta vara.