Primul jucator de pe lista Barcelonei pentru perioada de transferuri din vara. Oficialii confirma: "Analizam optiunea"

Barcelona ia in considerare tot mai serios repatrierea mijlocasului Gerard Deulofeu, aflat acum in proprietatea lui Everton. Catalanii il pot rascumpara pe acesta, potrivit unei clauze din contract, cu 12 milioane de euro.

Robert Fernandez, secretarul general al Barcelonei, a confirmat acest lucru la televiziunea TV3.

"Luam in considerare aceasta posibilitate fara doar si poate. Gerard este un fotbalist foarte bun", a spus Robert Fernandez.

Deulofeu, care e detinut de Everton, joaca sub forma de imprumut la AC Milan, echipa in tricoul careia a bifat 12 aparitii si 2 goluri din luna ianuarie si pana acum.

In varsta de 23 de ani, Deulofeu este un produs al Barcelonei, dar clubul catalan l-a imprumutat in mai multe randuri la Everton si Sevilla, cedandu-l in cele din urma englezilor, dar pastrand o clauza de rascumparare.

Deulofeu a fost selectionat de Julen Lopetegui la nationala Spaniei in acest an.