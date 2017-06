Primul diamant care pleaca de la echipa fantastica a lui Monaco! Pe cine a transferat Chelsea

Chelsea a reusit un super transfer.

AS Monaco a avut un sezon fantastic, castigand titlul in Franta si ajungand pana in semifinalele Champions League. Echipa a fost condusa spre succes de tanarul Mbappe, cel care e dorit de cele mai tari cluburi din lume.

Nu doar acesta este insa tinta granzilor din Europa, ci si ceilalti jucatori.

Presa din Anglia scrie azi ca Bakayoko a ajuns la o intelegere cu Chelsea, iar Monaco a acceptat oferta de 38 de milioane de euro. Inchizatorul lui Monaco a bifat 51 de partide si a dat 3 goluri pentru echipa sa in acest sezon.