Prima echipa URIASA care se retrage din lupta pentru semnatura lui Cristiano Ronaldo! Motivul pentru care mutarea pare imposibila

Anuntul plecarii lui Cristiano Ronaldo de la Real Madrid a dus la o avalansa de speculatii in privinta echipelor care si-l doresc si il pot aduce - Man United, Man City, Chelsea, PSG si echipele din China.

Printre variante a aparut si Bayern Munchen. Motivul? Ronaldo nu ar refuza sansa de a lucra din nou cu Carlo Ancelotti, cel alaturi de care a castiga La Decima pentru Real Madrid.

Nemtii de la Bild scriu insa astazi ca mutarea este imposibila in acest moment. Chiar daca Bayern ar putea plati cele 200 de milioane de euro necesare pentru a-i convinge pe cei de la Real Madrid sa-l cedeze pe Ronaldo, un astfel de transfer ar duce la o implozie in vestiar!

Robert Lewandowski este jucatorul cu cel mai mare salariu in actuala echipa a celor de la Bayern, castigand 15 milioane de euro. In schimb, Ronaldo incaseaza 34.67 de milioane de euro pe an, mai mult de dublu! Astfel, varianta Cristiano Ronaldo la Bayern "este foarte putin probabila", conform Bild.