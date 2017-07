Tatarusanu are oferta de la o echipa calificata in grupele Ligii Campionilor! Unde poate ajunge

Ciprian Tatarusanu mai are contract cu Fiorentina inca doi ani, insa jucatorul se gandeste la un transfer in aceasta vara.

Portarul echipei Fiorentina ar putea sa isi paraseasca echipa si sa ajunga la Benfica Lisabona, conform portughezilor de la A Bola. Romanul nu este insa singura varianta pentru Benfica pentru ca si portarul PSV Eindhoven, Jeroen Zoet, ar fi pe lista portughezilor.

Tatarusanu ar avea insa si alta oferta venita de la antrenorul care a luat titlul cu Leicester in Marea Britanie, Claudio Ranieri. Acesta este acum la FC Nantes si ar vrea sa il aduca si pe jucatorul roman. Benfica este calificata direct in grupele Ligii Campionilor, urmand sa fie in urna 1 la tragerea la sorti.

Ajuns liber de contract la AC Fiorentina in 2014, Tatarusanu a evoluat inainte pentru echipele romanesti Juventus Bucuresti, Gloria Bistrita si Steaua Bucuresti.





Sursa: News.ro