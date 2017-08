Planul B pentru Coutinho! Care sunt alternativele Barcelonei daca brazilianul ramane la Liverpool

Liverpool a refuzat si ultima oferta a Barcelonei pentru Coutinho, in valoare de 150 de milioane de euro.

Barcelona a pus in practica un plan B de urgenta, in cazul in care primeste un raspuns negativ definitiv de la Liverpool. Echipa lui Valverde a luat decizia de a se reorienta atunci cand a primit informatii ca Liverpool nu este dispusa sa negocieze pentru Coutinho.

Jurnalistii spanioli de la El Mundo Deportivo spun ca Dybala, Griezmann si Lemar ar fi cele trei alternative pentru catalani, daca echipa de pe Anfield nu il vinde pe Coutinho. Reprezentantii Barcelonei au inceput deja sa contacteze partile pentru a vedea spre care dintre optiuni sa se orienteze cu prioritate. Barca spera ca va rezolva macar o achizitie majora inainte ca perioada de mercato sa se inchida.

Dupa transferurile lui Paulinho si Ousmane Dembele pe Camp Nou, catalanii doresc sa isi intareasca echipa si mai mult si sa ii gaseasca inlocuitor lui Neymar, plecat la PSG.