Pep s-a saturat de greselile lui Bravo si le cere sefilor sa bata recordul de transfer pentru un portar

Manchester City a inceput bine sezonul, legand 10 victorii consecutive, insa acum traverseaza o perioada slaba. Formatia lui Pep Guardiola a inregistrat si cea mai grea infrangere din ultimii ani: 0-4 cu Everton.

Pe o panta descendenta, cu rezultate dezmagitoare in ultimele doua luni, Guardiola incearca sa o readuca pe City pe drumul cel bun. Pentru asta, antrenorul catalan cauta solutii in lotul pe care il are deja, dar si pe piata transferurilor.

Unul dintre posturile de care Guardiola este nemultumit e cel de portar. Acesta l-a transferat pe chilianul Claudio Bravo in vara, dar fostul goalkeeper al Barcelonei s-a remarcat mai mult prin greseli decat prin reusite. Cu Bravo in poarta, City a incasat 26 de goluri in Premier League, patru dintre ele doar in meciul cu Everton.

In aceste conditii, publicatia britanica Goal.com anunta ca Guardiola le-a cerut sefilor sa se intereseze de slovenul Jan Oblak, de la Atletico Madrid.

Unul dintre cei mai buni portari din fotbalul mondial, Oblak este in prezent accidentat, fiind asteptat sa revina in luna februarie.

Un mare impediment in calea mutarii o reprezinta totusi suma de transfer. Daca cei de la City vor sa puna mana pe Jan Oblak, trebuie sa plateasca nici mai mult, nici mai putin de 100 de milioane de euro, noteaza Goal.com

100 de milioane de euro este clauza de reziliere impusa de Atletico in contractul lui Oblak. Madrilenii nu sunt interesati sa-l vanda pe mai putini bani.

In prezent, recordul pentru transferul unui portar este de detinut de Gigi Buffon, care a ajuns la Juventus in 2001 pentru 53 de milioane de euro.