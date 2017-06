OFICIAL | Sumudica face transferuri pe banda rulanta: pe langa Boldrin, la Kayseri ajunge si un fotbalist de la Anderlecht

Kayserispor face transferuri pe banda rulanta in aceasta perioada. Baskanii au adus mai multi fotbalisti turci, iar astazi au batut palma si pentru stelistul Boldrin. Tot astazi, acestia l-au prezentat pe Stephane Badji, imprumutat de la Anderlecht.

Noua echipa a lui Sumudica a reusit sa il imprumute pe Stephane Badji (27 de ani) de la Anderlecht. Fotbalistul a mai evoluat in Turcia, la Istanbul BB, intre 2015 si 2016.

