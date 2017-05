OFICIAL | Primul transfer al chinezilor pentru NOUL AC MILAN: au luat un fundas argentinian cu 20 de milioane euro

Citeste si - Dinamo a primit oferta din Franta pentru cel mai bun jucator al sau! Suma oferita si raspunsul lui Negoita

In direct la PRO TV, finala Europa League: Ajax - Manchester United. Miercuri, 24 mai, 21:45! Finala Cupei Romaniei: sambata, 20:45, in direct la PRO TV: Astra - FC Voluntari!

Fundasul argentinian al echipei Villarreal, Mateo Musacchio, a fost achizitionat de AC Milan.

Internationalul argentinian in varsta de 26 de ani, care mai avea un an de contract cu Villarreal, a fost cedat la AC Milan in schimbul a 18 milioane de euro.

Musacchio, care a efectuat in aceasta dimineata vizita medicala, va semna un contract pe patru sezoane cu AC Milan.

Mateo Musacchio este un produs al clubului River Plate si a fost achizitionat de Villarreal in vara anului 2009.

In schimb, AC Milan se va desparti de mijlocasul japonez Keisuke Honda, aflat la final de contract.