OFICIAL! Man City a facut un nou transfer de 40 de milioane de euro! Pe cine a adus Guardiola

Benfica a anuntat oficial ca s-a inteles cu Manchester City pentru transferul portarului brazilian Ederson. Goalkeeperul de 23 de ani va deveni al 2-lea cel mai scump portar din istoria, dupa Buffon (53 de milioane de euro).

City va plati 40 de milioane de euro pentru Ederson, doar jumatate din aceasta suma urmand sa ajunga la Benfica, restul banilor urmand sa ajunga la Rio Ave si la o agentie sportiva.

Man City a anuntat deja plecarea lui Willy Caballero - chiar daca Joe Hart revine dupa imprumutul la Torino, englezul va ajunge la alta echipa, neavand niciun viitor sub comanda lui Guardiola la City.

Thank you, @edersonmoraes93! All the best! pic.twitter.com/MmsWtMAkZn