Oferta SOC primita de Anderlecht de la Sevilla! Abia l-au cumparat si pot sa il vanda cu 12 milioane de euro

Anderlecht poate face o super afacere.

Anderlecht l-a vandut in aceasta primavara pe Tielemans la Monaco pentru 25 de milioane de euro, insa afacerile belgienilor nu se opresc aici.

Acestia sunt foarte aproape sa finalizeze transferul lui Teodorczyk la Sevilla, in Spania. Acesta a primit o oferta de 12 milioane de euro si poate reprezenta o super afacere pentru Anderlecht.

Polonezul a jucat sub forma de imprumut la belgieni sezonul acesta, fiind cumparat cu 4,5 milioane de euro de la Dinamo Kiev, dupa un sezon fantastic.

La doar 2 saptamani de cand transferul sau a fost inregistrat, Teodorczyk poate fi vandut in Spania pentru un profit urias, de 7,5 milioane de euro. Atacantul a dat 30 de goluri in 53 de meciuri in tot sezonul.