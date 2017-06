Oferta pentru Lukasz Szukala. Ce raspuns a dat fostul stelist, dupa un sezon in care a jucat 94 de minute in campionatul Turciei

Fostul fundas stelist Lukasz Szukala, ajuns la 33 de ani, are sanse foarte mari sa continue la Osmanlispor. Polonezul a fost contactat de Lech Poznan, din tara natala, dar a refuzat sa plece. Polonezii scriu ca acesta nu vrea sa plece de la Osmanli, unde, desi nu joaca, are un salariu foarte bun.

ROMANIA - UNGARIA e in aceasta seara la Sport.ro, ora 19:00. Jucam pentru un loc pe podium la Euro!

Plecat de la Steaua la inceputul lui 2015, la Al Ittihad, Lukasz Szukala imbraca tricoul lui Osmanlispor de un an si jumatate. In acest timp, fundasul polonez a bifat doar 12 aparitii in campionatul turc si mai putin de 1.000 de minute.

In ultimul sezon al superligii turce, Szukala a jucat 94 de minute pentru Osmanlispor. Acesta a mai bifat 270 de minute in Cupa Turciei, in timp ce in Europa League nu a bifat nici macar o secunda pentru formatia din Ankara.

In ciuda faptului ca nu joaca mai deloc in Turcia, Szukala nu vrea, insa, sa plece. Presa din Polonia noteaza ca aceasta a fost dorit de Lech Poznan, insa a refuzat discutiile.

Lech Poznan cauta acum alte solutii, iar pe lista sunt alti doi fundasi polonezi.

Lech Poznan a incheiat ultimul sezon din Polonia pe locul 3, urmand sa joace in UEFA Europa League.