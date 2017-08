Oferta din LIGA A TREIA pentru Szukala, dupa ce a fost dat afara de Osmanlispor. Sanse mici pentru revenirea la Steaua

Fostul stelist Lukasz Szukala este jucator liber, dupa ce Osmanlispor a renuntat la serviciile sale, precum si la cele ale romanului Raul Rusescu.

Szukala, in varsta de 33 de ani, nu traverseaza cea mai buna perioada. In ultimii doi ani, acesta a jucat extrem de putin in Turcia, iar Osmanlispor a decis acum sa se descotoroseasca de el. Numele fundasului polonez a fost rostit de Gigi Becali ca fiind o solutie pentru defensiva FCSB, insa turcii scriu ca acesta a primit o alta oferta.

Potrivit presei de la Ankara, formatia de liga a treia MKE Ankaragucu i-a oferit o intelegere pe un an fostului international polonez. Oficialii formatiei asteapta acum un raspuns din partea acestuia.



Varianta revenirii lui Szukala la FCSB pare si ea sa se fi risipit, dupa ce formatia ros-albastra i-a luat pe Bogdan Planic si Artur Jorge.