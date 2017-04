Oferta de 50 de milioane de euro facuta de Liverpool pentru un jucator de la Real! Zidane a refuzat imediat

Jurgen Klopp pregateste transferuri importante pentru aceasta vara.

Jurgen Klopp este hotarat sa-i aduca lui Liverpool primul titlu de campioana in Premier League iar bugetul pentru transferuri in aceasta vara este de 250 de milioane de euro! Jumatate din aceasta suma va fi obtinuta in urma vanzarilor unor jucatori precum Sakho, Daniel Sturridge sau Alberto Moreno.

Presa din Spania anunta astazi ca Liverpool a facut o oferta pentru noul star al celor de la Real Madrid, Marco Asensio. La doar 21 de ani, Asensio a devenit un jucator foarte important pentru Zinedine Zidane, astfel ca oferta de 50 de milioane de euro a fost refuzata imediat, scriu cei de la AS.

Marco Asensio are contract pana in 2022 cu Real Madrid iar Zidane il vede ca un jucator cheie in prima echipa pentru sezonul viitor, mai scriu spaniolii. Zidane este pregatit chiar sa-i permita lui James Rodriguez sa plece pentru a-l pastra pe Asensio.

Asensio a marcat ultimul gol in returul cu Bayern Munchen din sferturile Ligii Campionilor dupa ce a pasat decisiv la reusita de 2-1 a lui Cristiano Ronaldo la meciul tur, de la Munchen.