Nu e Cavani! Primul star sacrificat de PSG in iarna, dupa transferurile milionare ale seicilor: "Ofertele sunt pregatite"

PSG a facut in aceasta vara mutari de peste 400 de milioane de euro. Neymar si Mbappe au sosit pe Parc des Princes pentru a fi titulari, iar Unei Emery s-a vazut nevoit sa sacrifice alti fotbalisti pentru a-i introduce pe cei doi in primul 11.

Bucurati-va de fotbal in direct la PRO TV! Marti, 21:45 Dortmund - Real Madrid! Joi, 28 septembrie, 20:00, Lugano - Steaua!

Unul dintre fotbalistii sacrificati de Emery pentru titularizarea lui Neymar si Mbappe este internationalul german Julian Draxler, in varsta de 24 de ani. Mijlocasul, titular in returul trecut din Ligue 1 (transferat in iarna de la Wolfsburg), a bifat in noul sezon doar 174 de minute, fiind de doua ori introdus inca din primul minut si intrand de alte doua ori din postura de rezerva.

Cotidianul englez Daily Mirror scrie ca soarta lui Draxler la PSG pare pecetluita, motiv pentru care doua formatii din Premier League, Arsenal si Liverpool, sunt gata sa profite. Cele doua echipe pregatesc oferte pentru la iarna.

Pe de alta parte, englezii noteaza ca Draxler este si el dornic sa schimbe echipe, acesta fiind constient ca are sanse mici sa joace in fata lui Neymar ori Mbappe.