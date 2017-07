"Nu cred ca ma mai intorc niciodata la Real Madrid" Prima reactie a lui Morata dupa ce a semna cu Chelsea

Morata a semnat cu Chelsea.

Fotbal cu SUPEREROI pentru SUPERCUPA EUROPEI |Supercupa Europei, Real Madrid - Manchester United, 8 august, 21:45, PRO TV! Incepe drumul spre Champions League! Steaua - Plzen, marti, 20:30, in direct la PRO TV! Bucurati-va de fotbal!

Alvaro Morata a plecat sa faca viza medicala cu Chelsea, iar apoi sa se adauge lotului lui Antonio Conte. Acesta a declarat pe aeroportul din Madrid ca e foarte incantat ca va juca la Chelsea, campioana Angliei.

Morata a avut insa cuvinte mai putin placute la adresa conducerii lui Real Madrid: "Nu cred ca voi mai juca vreodata la Real Madrid. Am simtit in vara asta de cand am facut viza medicala ca ceva o sa se intample. Din pacate, lucrurile nu au fost asa cum mi-am dorit, dar nu ma pot plange pentru ca am castigat 4 trofee aici", a spus Morata.

Acesta a tinut sa le multumeasca fanilor lui Real, care l-au sustinut mereu chiar si cand nu juca foarte mult. "Vreau sa le multumesc, au fost minunati. Acum insa, nu ma gandesc decat sa port tricoul lui Chelsea", a spus Morata.

Spaniolul a devenit cel mai scump spaniol din istorie, fiind cumparat cu 80 de milioane de Chelsea.