"Este exact ce are nevoie PSG!" Reactia lui Thiago Silva dupa ce a fost anuntat transferul lui Neymar

Neymar este asteptat cat mai curand la echipa franceza. Transferul brazilianului ar costa 222 de milioane de euro.



Colegul lui Neymar de la nationala, Thiago Silva, s-a declarat entuaziasmat ca cei doi ar putea fi coechipieri si la echipa de club. "Sa semnezi cu un jucator de un asemenea calibru este exact ce are nevoie PSG", a declarat brazilianul.

Antrenorul PSG-ului, Unai Emery, spune ca Neymar are potentialul de a face diferenta si a-i duce pe francezi cat mai departe in Champions League. "PSG vrea cei mai buni jucatori din lume, care joaca in cele mai bune cluburi din lume", a spus acesta.

Catalanii sunt convinsi "200%" ca atacantul nu va parasi Camp Nou, dar jucatorul si-ar dori sa fie starul echipei si sa nu mai fie in umbra lui Messi. Saptamana aceasta un jurnalist brazilian a publicat exclusiv posibilitatea plecarii lui Neymar de la Barcelona la PSG pe o suma record de 222 de milioane de euro, aceasta fiind clauza de reziliere a contractului cu Barca.