"Chiar vrea la PSG!" Dovada ca Neymar se pregateste sa plece de la Barcelona! Ce a facut brazilianul

In urma cu cateva zile, un jurnalist brazilian a anuntat ca Neymar a batut palma cu PSG si vrea sa plece de la Barcelona.

Incepe drumul spre Champions League! Steaua - Plzen, marti, 20:30, in direct la PRO TV! Bucurati-va de fotbal!

Zvonurile ca Neymar va veni la PSG incep sa fie cat mai aproape de realitate. Jucatorul Barcelonei ar fi pe punctul de a semna cu cei de la PSG pentru o suma record de 222 de milioane de euro.

Jurnalistul care a anuntat posibila plecare a lui Neymar a scris astazi ca jucatorii echipei franceze au discutat deja cu Neymar despre mutarea sa la PSG."De data asta, intentia lui Neymar nu este sa foloseasca PSG-ul pentru un contract nou. El chiar vrea la PSG", a adaugat acesta. De cand a publicat exclusiv despre plecarea lui Neymar, jurnalistul a spus ca a primit amenintari, dar ca nu renunta la ideea ca PSG il va primi pe atacant.

Nimic nu a fost confirmat inca de conducerea cluburilor, insa transferul ar urma sa fie decis in urmatoarele saptamani.

Jogadores do PSG conversaram com Neymar e já sabem que o atacante irá se unir a eles no clube francês.