"N-are valoare de Steaua! M-am convins, gata". Becali l-a dat afara, dar el a facut pasul catre Europa. Unde a ajuns sa joace Guilherme

Guilherme Sitya a jucat in Romania pentru Concordia Chiajna, Petrolul si Steaua. Daca la primele doua echipe a impresionat, in tricoul Stelei acesta nu a avut realizari notabile. El a prins 35 de meciuri in sezonul 2015/16, insa a fost in cele din urma cedat gratis.

Fundasul brazilian Guilherme Sitya (27 de ani) a ajuns la o echipa cu pretentii europene. Vicecampioana Poloniei l-a transferat in aceasta vara pe fostul stelist!

Guilherme, care a jucat pentru Steaua intre 2015 si 2016, bifand 35 de meciuri, a semnat cu Jagiellonia Bialystok, locul 2 in ultima editie a campionatului polonez.

Fundasul a fost achizitionat de Jagiellonia dupa un sezon bun la Termalica Nieciezca, locul 8 in campionatul trecut.

Guilherme, care a mai jucat in Romania la Chiajna si Petrolul, a fost dat afara de Steaua dupa ce a intrat in dizgratia patronului Becali, in urma unui meci cu Dinamo.

"Nu are valoare de Steaua, nu e de nivelul asta, m-am convins", spunea Becali la acea vreme despre jucatorul pe care il adusese pentru a-l inlocui pe Latovlevici.