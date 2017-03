Mutare NEBUNA pe piata transferurilor: Arsenal il pierde pe Alexis Sanchez! A venit deja prima oferta

Alexis Sanchez s-a decis - pleaca in vara de la Arsenal!

Juventus a lansat o prima oferta de 25 de milioane de lire pentru Alexis Sanchez, anunta jurnalistii de la Corriere dello Sport. Cei de la Arsenal par resemnati ca il vor pierde pe Sanchez, jucatorul chilian dorind un salariu mult mai mare pentru a ramane.

Cum actualul contract expira in vara lui 2018, Arsenal este gata sa accepte o oferta pe placul ei in vara viitoare. Cei de la Arsenal i-au oferit un salariu de 180.000 de lire pe saptamana lui Alexis pentru a ramane, o crestere cu 50.000 de lire fata de contractul actual, insa Sanchez le-a transmis oficialilor lui Arsenal ca nu va accepta sub 250.000 de lire pe saptamana!

Conform Daily Mail, cei de la Arsenal au facut deja lista cu posibili inlocuitori: Marco Reuse de la Dortmund, Andre Silva de la Porto si Alexandre Lacazette de la Lyon sunt principalele tinte.