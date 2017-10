Mutare istorica pentru noul fundas stanga al nationalei! Cristi Ganea, pe lista echipei din Spania care NU transfera straini

Cristian Ganea, fundasul stanga al Viitorului si al echipei nationale, se afla, potrivit cotidianului spaniol AS, pe lista lui Athletic Bilbao, club recunoscut pentru politica sa de transferuri. Bascii folosesc doar fotbalisti cu origini basce si nu au avut in ultimii 15 ani decat doi fotbalisti nascuti in alte tari decat Spania: Laporte si Amorebieta.

Spaniolii de la AS scriu ca Athletic Bilbao este interesata de achizitionarea internationalului roman Cristian Ganea (25 de ani), de la Viitorul.

Ganea a fost remarcat de directorul sportiv al lui Bilbao, Jose Mari Amorrotu, care il considera a fi o solutie potrivita pentru flancul stang al apararii echipei de pe locul 11 din La Liga.

Cristian Ganea este nascut in Romania din parinti romani, insa el a crescut in Tara Bascilor, evoluand chiar la echipele Basconia si Indartsu la nivel de juniori. Astfel, bascii ar fi deschisi pentru un transfer, chiar daca politica lor autoimpusa de transferuri le dicteaza sa foloseasca doar fotbalisti cu origini basce.

Athletic a avut doar doi jucatori nascuti in alte tari decat Spania in ultimii 15 ani, insa amandoi basci: Aymeric Laporte si Fernando Amorebieta.

"Mi-ar placea sa joc la Athletic. Ma incadrez perfect in stilul lor. As putea face lucruri mari acolo, imi place jocul echipei", a spus Ganea, citat de cotidianul spaniol AS.