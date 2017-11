Muniru si-a gasit echipa la sase luni dupa ce a fost dat afara de Steaua si va juca intr-un campionat puternic

Mijlocasul ghanez Sulley Muniru, fost la CFR Cluj si Steaua, va juca in Portugalia. Acesta a semnat cu Tondela, dupa ce s-a pregatit in aceasta vara cu Legia Varsovia si Las Palmas B.

Muniru a semnat un contract valabil pe un sezon si jumatate cu formatia portugheza Tondela, el fiind deja prezentat de echipa aflata pe locul 12 in Liga Sagres.

Muniru a fost dat afara de Steaua la finalul sezonului trecut, dupa ce a intrat in dizgratia patronului Gigi Becali, in urma unui incident petrecut la un antrenament al echipei, cand s-a imbrancit cu Florin Tanase.

In varsta de 25 de ani, Muniru este evaluat de transfermarkt.de la 800.000 euro.

