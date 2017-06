Mourinho castiga indiferent daca Ronaldo revine la Manchester United sau nu! Dezvaluirea facuta de spanioli

Spaniolii de la AS dezvaluie sumele pe care le vor primi fostele echipe ale lui Cristiano Ronaldo daca acesta pleaca de la Real in aceasta vara.

Jurnalistii de la AS dezvaluie astazi ca Manchester United are de castigat de pe urma plecarii lui Cristiano Ronaldo de la Real Madrid, chiar daca esueaza in tentativa de a-l readuce pe Old Trafford.

Man United, Sporting si Sporting, fostele echipe ale lui Cristiano Ronaldo, vor imparti 5% din suma de transfer daca Ronaldo pleaca. Astfel, daca Real il cedeaza cu 200 de milioane de euro pe Ronaldo, 5 milioane ar fi redirectionate catre Manchester United.

Astfel, daca Real ar accepta oferta lui Man United dezvaluita de Mirror (200 de milioane de euro si De Gea), campioana Europei ar trebui sa returneze 5 milioane catre echipa lui Jose Mourinho.