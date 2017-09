Motivul incredibil pentru care Van Nisterlooy a fost vandut de United. Ce i-a facut lui Ronaldo. Ferguson l-a dat afara imediat

Dortmund - Real, marti la ProTV de la 21:45

Dezvaluire incredibila facuta de Alastair Campbell, fostul sef de comunicare al lui Tony Bliar, si fost angajat al lui Manchester United in perioada lui Sir Alex Ferguson.

Acesta a povestit cum a fost dat afara Ruud Van Nisterlooy. Acesta era vedeta lui United si golgheterul echipei in ultimele 5 sezoane, insa a fost vandut imediat dupa ce a avut un conflict cu Cristiano Ronaldo.

Chiar daca era titular la United, Cristiano dadea sub 10 goluri pe sezon iar Ruud a avut un conflict cu acesta in care l-a in jurat. Portughezul avea o relatie foarte apropiata cu secundul lui Ferguson, Quieroz, acesta fiind ca un al doilea tata pentru CR dupa moartea tatalui sau natural.

Ruud l-a jignit pe Ronaldo pe aceasta tema, a relatiei cu Queiroz si a mortii tatalui sau din cauza alcoolului. Ferguson a incercat sa ii impace pe cei doi dar nu a reusit, asa ca a ales sa il vanda pe olandez. Acesta a ajuns la Real Madrid, cu care a luat 2 titluri.