Man City a cedat cand a aflat pretul lui Mbappe! Doar 2 cluburi se lupta pentru noua SENZATIE a lui AS Monaco

Mbappe este cel mai tanar jucator care a reusit 14 goluri in acest secol in cele mai tari campionate din Europa!

Atacantul celor de AS Monaco, Kylian Mbappe, are un start fenomenal de cariera - la doar 18 ani, atacantul francez a atras atentia tuturor granzilor dupa golurile marcate in Champions League.

Pretul jucatorului a explodat iar cei de la The Times scriu ca Manchester City s-a retras din cursa pentru semnatura lui. AS Monaco cere 130 de milioane de euro pentru atacantul cu 21 de goluri in acest sezon, iar Guardiola nu este dispus sa bata recordul de transfer in conditiile in care ii are pe Sergio Aguero si Gabriel Jesus. In plus, Guardiola este tentat sa incerce sa-l aduca pe Alexis Sanchez de la Arsenal.

Cum cei de la AS Monaco au anuntat ca sunt increzatori ca Mbappe va mai ramane inca un sezon la club pentru a-si asigura locul in lotul Frantei pentru Campionatul Mondial din Rusia, doar 2 cluburi mai raman in carti pentru a le strica planurile: Real Madrid si Manchester United.

Mbappe se pregateste sa dea de unul dintre cele mai buni cupluri de fundasi din ultimul deceniu, Bonucci - Chiellini, in semifinala Ligii dintre AS Monaco si Juventus.