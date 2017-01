Ludogorets transfera inca un roman. Mutarea cu totul surprinzatoare pregatita de campioana Bulgariei

O noua experienta in tribuna de peste 1 milion de oameni! DESCARCA GRATUIT noua aplicatie Sport.ro! Bucurati-va de fotbal Ora exacta in Sport! In fiecare zi, de la 10:45 si 21:00!

Ludogorets, campioana Bulgariei, a pus ochii pe un roman. Sefii formatiei din Razgrad vor sa-l transfere langa Keseru si Moti pe juniorul Iulian Ilie (15 ani), fotbalist format de Petrolul, care a mai trecut si pe la Borussia Dortmund.

Publicatia online Sportal.bg noteaza ca Ludogorets este interesata de tanarul fotbalist, care a mai fost in probe si la Genk.

Iulian Ilie a plecat de la Petrolul in vara lui 2015 si a stat circa un an la Dortmund, pentru care a marcat la primul meci in competitia de juniori.

Jurnalistii bulgari mai noteaza ca "Iulian Ilie a fost zarit si de Barcelona".

Ilie este in prezent international roman U17.