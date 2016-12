Lovitura SOC pentru Man United! Agentul lui Martial anunta ca atacantul va pleca in iarna! Unde poate ajunge

Agentul lui Anthony Martial a anuntat ca jucatorul francez ia in calcul plecarea sub forma de imprumut de la Manchester United.

Frustrarile acumulate de Martial la Manchester United se pot incheia in aceasta iarna. Atacantul francez venit in vara lui 2015 pentru o suma uriasa, 58 de milioane de lire, a jucat doar 7 partide ca titular in Premier League in acest sezon de la venirea lui Jose Mourinho.

Agentul sau, Philippe Lamboley, a dezvaluit ca exista posibilitatea unei plecari sub forma de imprumut in La Liga pentru jucatorul de 21 de ani: "Studiem optiunea Sevilla in detaliu. Sevilla este un club foarte bun, se afla intr-o pozitie buna in La Liga, joaca in Champions League si au un antrenor grozav. Asta e tot ce va pot spune" a declarat Lamobley pentru ABCdeSevilla.

Martial a izbucnit la inceputul acestei luni dupa ce a fost lasat din nou pe banca de rezerve a lui Man United: "Este enervant sa fiu pe banca, este foarte enervat. Dar acesta este testul prin care trebuie sa trec. Asa sunt lucrurile cand esti in faza de dezvoltare ca jucator si iti formezi mentalitatea. Este dificil pentru ca vrei sa intri pe teren si sa iti ajuti echipa si nu poti pentru ca esti pe banca. Dar aceasta este o alegere pe care trebuie sa o accept" spunea Martial pentru SFR Sport.