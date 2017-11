Lovitura reusita de Mourinho! Ce atacant dorit si de Real Madrid a semnat cu Manchester United

Man United a reusit sa-l achizitioneze pe un jucator considerat urmasul lui Angel Di Maria.

Desi este pauza internationala iar perioada de transferuri urmeaza sa se deschida abia pe 1 ianuarie, Manchester United a reusit un transfer rasunator! Conform portughezilor de la Record, Man United a ajuns la un acord cu Benfica pentru atacantul Umaro Embalo.

Dorit si de Real Madrid, cea care oferea 10 milioane de euro in schimbul jucatorului de 16 ani din Guinea-Bissau, Embalo a fost urmarit in ultimul an de catre cei de la Man United. Embalo a ajuns la Benfica in 2014 dupa un trial. Suma pe care o va plati United pentru jucator nu a fost dezvaluita de portughezi.

Embalo a marcat 5 goluri in 12 partide in acest sezon pentru echipa de juniori a lui Benfica si i-a impresionat pe cei de la United si in meciul direct al echipelor de junior de la UEFA Youth League. Embalo are 15 goluri marcate in 18 partide pentru nationala Under 17 a Portugaliei. Jucator de piciorul stang, Embalo a fost comparat cu Angel di Maria.