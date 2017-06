Lovitura pentru Reghe, inainte sa o preia pe Al Wahda: arabii au ramas fara cel mai bun jucator

Laurentiu Reghecampf o va prelua pe al Wahda la inceputul lunii iulie. Pana atunci, fostul antrenor al Stelei se bucura de o mini-vacanta. In Emirate, acesta nu il va mai gasi pe chilianul Jorge Valdivia, care a decis sa plece de la Al Wahda.

Al Wahda si-a pierdut unul dintre cei mai buni oameni, totodata si vedeta formatiei in ultimele doua sezoane. Internationalul chilian Jorge Valdivia, 75 de selectii si 7 goluri, a decis sa paraseasca Emiratele Arabe Unite si sa revina in tara natala. Acesta a semnat cu Colo Colo.

In varsta de 33 de ani, Valdivia ramane unul dintre "fiii risipitori" ai fotbalului sudamerican. Un fotbalist extrem de talentat, acesta nu a reusit prea multe in fotbalul european, evoluand doar pentru Rayo Vallecano si Servette Geneva. In schimb, acesta a facut spectacol la formatii precum Palmeiras (155 de meciuri si 18 goluri) si Al Ain (49 meciuri si 18 goluri).

La Al Wahda, Valdivia a jucat in ultimii doi ani, bifand 34 de aparitii si 8 goluri.

In acest moment, vedeta lui Al Wahda este maghiarul Malasz Dzsudzsak, fost la PSV, Anzhi, Dinamo Moscova si Bursaspor.