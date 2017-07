Oferta record pentru un fundas! Cati bani da Chelsea pe un jucator de la Juventus | Nainggolan ramane la Roma

11:16

Cu toate ca englezii de la Manchester United si Chelsea s-au luptat pentru Naingollan, mijlocasul belgian i-a refuzat si a semnat un nou contract cu AS Roma pe o perioada de 4 ani.



"Sunt foarte fericit, in special pentru ca impreuna cu clubul putem continua aventura si putem merge mai departe", a declarat jucatorul.





DEAL DONE: Manchester United and Chelsea target Radja Nainggolan has signed a new 4-year contract with Roma. (Source: @OfficialASRoma) pic.twitter.com/4y6nUWMs8h