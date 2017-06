Atletico urla de furie! Madrilenii au rezolvat un trasnfer de 50 milioane euro, dar NU il pot face: TAS nu a ridicat interdictia

Tribunalul de Arbitraj Sportiv nu i-a dat castig de cauza lui Atletico Madrid, asa cum a facut-o cu Real Madrid, astfel ca formatia lui Diego Simeone nu va putea transfera niciun jucator in aceasta vara. Madrilenii vor putea cumpara fotbalisti abia din ianuarie 2018.

Tribunalul de Arbitraj Sportiv a decis sa mentina interdictia la transferuri in cazul lui Atletico Madrid, desi spaniolii erau sigur ca vor scapa. In aceste conditii, Atleti nu va putea legitima jucatori pana in ianuarie 2018.

Oficialii formatiei madrilene acuza un tratament discriminatoriu din partea conducatorilor FIFA si UEFA, dar si a TAS, acestia spunand ca Real Madrid a fost iertata mult mai usor, desi s-a facut vinovata de aceleasi lucruri.

Potrivit presei spaniole, Altetico rezolvase deja transferul francezului Alexandre Lacazette, de la Lyon, pentru o suma de circa 50 de milioane de euro. Mutarea nu se va mai putea face insa.